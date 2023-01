voestalpine-Aktie zieht an: Deutsche Bank erhöht voestalpine-Kursziel

Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung "Buy" vom Experten Bastian Synagowitz in einer aktuellen Analyse bestätigt. Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 1,55 Prozent auf 28,90 Euro.

Die Analysten rechnen zwar für die demnächst anstehenden Zahlen zum dritten Quartal mit einer schwächeren Performance der voestalpine, die hochrentablen Geschäftsbereiche würden aber weiterhin eine starke Entwicklung zeigen und die EBITDA-Prognosen für das laufende und die folgenden Geschäftsjahre wurden entsprechend angehoben, so Synagowitz. Der Stahlkonzern legt am 8. Februar Zahlen zu den ersten neun Monaten 2022/23 vor.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten für 2022/23 nun 5,09 (bisher: 5,01) Euro, für 2023/24 rechnen die Experten mit 2,00 Euro und für 2024/25 mit 2,70 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,30 Euro je Anteilsschein beziffert, für die beiden Folgejahre liegt die Prognose bei einem Euro je Aktie.

In Wien legte die voestalpine-Aktie schlussendlich um 1,97 Prozent auf 29,02 Euro zu.

APA