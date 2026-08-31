voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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31.08.2026 16:16:47
Voestalpine baut Bahntechnik-Werk in Kanada
Inbetriebnahme ist für Herbst 2027 geplant. Finanzielle Details nennt das Unternehmen nichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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