voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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09.11.2026 16:57:28
Voestalpine baut wegen US-Zusatzzolls offenbar 150 Jobs in Kindberg ab
In der Nahtlosrohr-Produktion werden erneut Stellen gestrichen. Das US-Handelsministerium wirft der Voest Preisdumping vorWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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