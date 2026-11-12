voestalpine: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

voestalpine lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,55 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei voestalpine ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,550 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,66 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,69 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at