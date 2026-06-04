voestalpine: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

voestalpine präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,170 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,96 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,37 EUR. Im letzten Jahr hatte voestalpine einen Gewinn von 0,900 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 15,10 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 15,74 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 15,05 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at