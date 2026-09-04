voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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04.09.2026 10:41:00
voestalpine - Deutsche Bank hebt Kursziel von 60 auf 63 Euro an
Das Analystenteam rund um Bastian Synagowitz ist weiterhin von der voestalpine überzeugt, die zwar aufgrund des defensiven und auf einen späten Konjunkturzyklus ausgerichteten Geschäftsmodells hinter Wettbewerbern zurückgeblieben ist, aber weiterhin solide Cashflows generiert und mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von nur 4-5x für 2026/27-27/28E eine attraktive Bewertung bietet. Zudem verweisen die Experten auf den am 22. September anstehenden Capital Markets Day, der sich auf die Expansionspläne für das Kronjuwel des Unternehmens, den Geschäftsbereich Bahnsysteme, im Mittelpunkt fokussieren soll.
Beim Gewinn je Aktie erwartet die Deutsche Bank 3,91 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende Mai) sowie 5,64 bzw. 6,56 Euro für die beiden Folgeperioden 2027/28 sowie 2028/29. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2026/27 sowie jeweils 1,00 Euro für die beiden Geschäftsjahre danach.
Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse bei 46,32 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
szk/ger
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
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