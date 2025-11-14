voestalpine hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

voestalpine veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR gegenüber 0,150 EUR im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,69 Milliarden EUR, gegenüber 3,90 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,31 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,366 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 3,75 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at