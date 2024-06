voestalpine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

voestalpine präsentierte in der am 05.06.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das voestalpine ein Ergebnis je Aktie von 1,61 EUR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat voestalpine im vergangenen Quartal 4,30 Milliarden EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte voestalpine 4,64 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 0,205 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,47 Milliarden EUR geschätzt.

voestalpine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 6,01 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 16,68 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 18,23 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 EUR und einen Umsatz von 16,74 Milliarden EUR beziffert.

