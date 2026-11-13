voestalpine informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

voestalpine hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,13 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei voestalpine ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,21 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at