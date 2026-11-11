voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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11.11.2026 14:49:13
Voestalpine kiefelt an Niedrigwasser und den USA
Der Verkauf einer niederösterreichischen Profiltochter beschert dem Stahlriesen im Halbjahr einen Gewinnsprung. Mit dem "größtem Klimaprojekt Österreichs" liege man im PlanWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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