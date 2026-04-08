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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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08.04.2026 11:54:00

voestalpine meldet Großauftrag von Airbus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Voest bestätigt ungeplante Wartungsarbeiten an Hochofen in Linz (Utl., 3. Abs.) ---------------------------------------------------------------------

Die voestalpine hat sich in der Luftfahrt Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro über fünf Jahre gesichert. Ein Teil davon entfalle auf den europäischen Flugzeughersteller Airbus. Die Produktion von Teilen aller Art erfolge in Kapfenberg und Mürzzuschlag in der Steiermark sowie an Standorten in Brasilien, teilte der börsennotierte Konzern mit Sitz in Linz am Mittwoch mit. Für die zuständige Division handle es sich um das bisher größte Auftragsvolumen.

Die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für Kurz- und Mittelstrecken treibe das Wachstum im Luftfahrtsegment an. "Die Großaufträge sind ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unsere Rolle als strategische Partnerin der internationalen Luftfahrtindustrie", so Voest-Vorstandschef Herbert Eibensteiner. "Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by voestalpine." Die Voestalpine-Aktien reagierten am Vormittag positiv und stiegen zeitweise um gut 10 Prozent.

Ungeplanter Reparatur-Stillstand von Hochofen soll bald wieder enden

Ein Hochofen in Linz wird unterdessen laut dem Central European Gas Hub gewartet, dies erfolge ungeplant. Von der Voest hieß es dazu Mittwochmittag auf APA-Anfrage: "Wir können bestätigen, dass sich ein Hochofen am Standort Linz in einem ungeplanten Reparaturstillstand (kontrollierte Produktionsdrosselung) befindet. Wir gehen davon aus, dass dies in wenigen Tagen wieder behoben sein wird. Wir erwarten keine nachhaltigen Auswirkungen. Unmittelbare Kundenlieferungen sind nicht beeinträchtigt." Laut Gas Hub wird mit einem Mehrbedarf von etwa 150 MW Erdgas gerechnet.

phs/sag

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

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