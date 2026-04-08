voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
08.04.2026 11:54:00
voestalpine meldet Großauftrag von Airbus
Die voestalpine hat sich in der Luftfahrt Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro über fünf Jahre gesichert. Ein Teil davon entfalle auf den europäischen Flugzeughersteller Airbus. Die Produktion von Teilen aller Art erfolge in Kapfenberg und Mürzzuschlag in der Steiermark sowie an Standorten in Brasilien, teilte der börsennotierte Konzern mit Sitz in Linz am Mittwoch mit. Für die zuständige Division handle es sich um das bisher größte Auftragsvolumen.
Die steigende Nachfrage nach Flugzeugen für Kurz- und Mittelstrecken treibe das Wachstum im Luftfahrtsegment an. "Die Großaufträge sind ein starkes Signal für unsere Innovationskraft und unsere Rolle als strategische Partnerin der internationalen Luftfahrtindustrie", so Voest-Vorstandschef Herbert Eibensteiner. "Praktisch jedes zivile Flugzeug fliegt mit einem Hightech-Produkt made by voestalpine." Die Voestalpine-Aktien reagierten am Vormittag positiv und stiegen zeitweise um gut 10 Prozent.
Ungeplanter Reparatur-Stillstand von Hochofen soll bald wieder enden
Ein Hochofen in Linz wird unterdessen laut dem Central European Gas Hub gewartet, dies erfolge ungeplant. Von der Voest hieß es dazu Mittwochmittag auf APA-Anfrage: "Wir können bestätigen, dass sich ein Hochofen am Standort Linz in einem ungeplanten Reparaturstillstand (kontrollierte Produktionsdrosselung) befindet. Wir gehen davon aus, dass dies in wenigen Tagen wieder behoben sein wird. Wir erwarten keine nachhaltigen Auswirkungen. Unmittelbare Kundenlieferungen sind nicht beeinträchtigt." Laut Gas Hub wird mit einem Mehrbedarf von etwa 150 MW Erdgas gerechnet.
phs/sag
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu voestalpine AG
|
12:26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit sattem Kursplus (finanzen.at)
|
11:54
|voestalpine meldet Großauftrag von Airbus (APA)
|
09:29
|Optimismus in Wien: ATX zum Handelsstart auf Höhenflug (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime springt zum Start des Mittwochshandels deutlich an (finanzen.at)
|
07.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.04.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
06.04.26
|ATX-Titel voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine voestalpine-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.04.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu voestalpine AG
|12.02.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|26.11.25
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|voestalpine kaufen
|Barclays Capital
|12.12.22
|voestalpine Kauf
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.07.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.22
|voestalpine verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.21
|voestalpine Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|06.10.23
|voestalpine Neutral
|UBS AG
|13.06.23
|voestalpine accumulate
|Erste Group Bank
|10.11.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.22
|voestalpine neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|voestalpine AG
|42,14
|9,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.