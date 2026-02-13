voestalpine: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

voestalpine stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte voestalpine ein EPS von 0,130 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,09 Prozent auf 3,55 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,70 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at