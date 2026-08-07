voestalpine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

voestalpine ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat voestalpine die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat voestalpine in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Milliarden EUR im Vergleich zu 3,90 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at