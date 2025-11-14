voestalpine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

voestalpine lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte voestalpine 4,28 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at