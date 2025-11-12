voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
12.11.2025 10:16:00
voestalpine streicht in der Steiermark 340 Arbeitsplätze
Angesichts anhaltender US-Zölle und hoher Energiepreise baut der Stahlkonzern voestalpine in der Steiermark Personal ab. Konkret streicht das Unternehmen an den Standorten Kindberg und Mürzzuschlag insgesamt 340 Jobs - 280 fixe Stellen und 60 Leiharbeitsplätze, wie Konzernchef Herbert Eibensteiner am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgab.
kre/bel
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
