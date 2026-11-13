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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Perspektiven in Kindberg 13.11.2026 18:00:00

voestalpine sucht für Beschäftigte in Kindberg Perspektiven bei anderen Unternehmen - Aktie tiefer

voestalpine sucht für Beschäftigte in Kindberg Perspektiven bei anderen Unternehmen - Aktie tiefer

Die voestalpine Tubulars im obersteirischen Kindberg hat Gespräche mit dem Betriebsrat zur Erstellung eines Sozialplans aufgenommen.

Wie zu Wochenbeginn bekannt geworden war, muss man sich am Standort von etwa 150 Mitarbeitern bis März 2027 trennen. Grund seien die hohen US-Zölle. Im Konzern laufe bereits eine Erhebung der offenen Stellen innerhalb des Unternehmens sowie bei externen Firmen in der Region, die Beschäftigte übernehmen könnten.

Der Sozialplan soll bis Ende November stehen. Die Gespräche dazu hätten bereits begonnen. Mit den betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden danach persönliche Gespräche geführt, hieß es am Freitag seitens der voestalpine auf APA-Anfrage.

Ebenso stehe die Stahlstiftung als bewährtes Instrument zur Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung zur Verfügung. Diese war 1987 im Zuge der Stahlkrise auf Initiative von Betriebsrat und Management der damaligen VOEST-ALPINE gegründet worden. Das Ziel war, Mitarbeitende, die ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht nur mit Geld im Rahmen eines Sozialplans zu unterstützen, sondern ihnen auch eine berufliche (Neu-)Orientierung, Qualifizierung und Unterstützung bei der Jobsuche zu geben. Seit der Gründung habe die Stahlstiftung mehr als 10.000 Menschen auf dem Weg zurück ins Berufsleben begleitet. Rund 500 Personen befänden sich aktuell im Programm, hieß es.

Die voestalpine-Aktie verlor vor dem Wochenende in Wien schlussendlich 3,33 Prozent auf 36,60 Euro.

pek/stf

APA

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Bildquelle: voestalpine AG

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