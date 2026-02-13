voestalpine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

voestalpine hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,13 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at