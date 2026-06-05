voestalpine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

voestalpine lud am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent auf 4,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

voestalpine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 17,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at