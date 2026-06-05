05.06.2026 06:31:29

voestalpine: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

voestalpine lud am 03.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent auf 4,59 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

voestalpine hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 17,45 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 16,90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen