voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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11.11.2026 08:11:00
voestalpine zum Halbjahr mit starkem Gewinnplus - Prognose gesenkt
"Unser Fokus lag weiter auf der Reorganisation renditeschwacher Geschäftsbereiche sowie auf der Umsetzung gezielter internationaler Wachstumsprojekte", teilte Konzernchef Herbert Eibensteiner mit. Jedoch dämpften insbesondere der andauernde Krieg im Mittleren Osten und die dadurch stark gestiegenen Energie- und Logistikkosten das Ergebnispotenzial für das zweite Halbjahr.
Prognose für 2026/27 gekappt
"Wir senken daher das obere Ende unserer EBITDA-Prognose von 1,85 auf 1,7 Mrd. Euro", teilte der CEO mit. Wegen der "robusten Konzernstrategie" und der "starken finanziellen Basis" blicke der Konzern dennoch positiv in die Zukunft. "Daher bleibt das untere Ende des Ausblicks mit 1,6 Mrd. Euro unverändert", so Eibensteiner.
Im ersten Halbjahr erhöhte sich der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 722 auf 846 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 36 Prozent auf 470 Mio. Euro.
Der Personalstand wurde im ersten Geschäftshalbjahr um 2 Prozent auf weltweit 48.619 gekürzt. Erst diese Woche wurde bekanntgegeben, dass am steirischen Standort Kindberg, an dem Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt werden, weitere rund 150 Beschäftigte in der Produktion bis März 2027 ihren Job verlieren. Derzeit umfasst die Belegschaft dort rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vor einem Jahr waren es noch 1.070.
kre/tsk
ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com
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