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09.11.2026 06:31:29
Vogenx: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Vogenx äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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