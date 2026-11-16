|
16.11.2026 06:31:29
Voicetel Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Voicetel Communications ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Voicetel Communications die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Voicetel Communications 0,130 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,2 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!