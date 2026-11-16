Voicetel Communications stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Voicetel Communications ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Voicetel Communications die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Voicetel Communications 0,130 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,2 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,2 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at