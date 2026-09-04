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04.09.2026 12:41:38
Voigt: Stehen gemeinsam für eine verlässliche Politik
ERFURT (dpa-AFX) - Nach den angekündigten Parteiaustritten mehrerer BSW-Abgeordneter hat Ministerpräsident Mario Voigt erklärt, dass die Koalition in Thüringen weiterbestehen werde. "Wir stehen gemeinsam verlässlich für eine Politik. Die Menschen im Land müssen sich keine Sorgen machen, wir kümmern uns um die Themen, die ihr Leben betreffen, und gemeinsam stehen wir auch persönlich dafür ein, dass Thüringen vorankommt und wir gemeinschaftlich die Dinge anpacken, die es im Freistaat zu lösen gilt", sagte der CDU-Politiker.
Mehrere Mitglieder der bisherigen BSW-Fraktion im Thüringer Landtag hatten zuvor den Austritt aus dem BSW angekündigt, darunter die Landesvorsitzende, Finanzministerin und Vize-Ministerpräsidentin Katja Wolf. Die Koalition in Thüringen bestand aus CDU, SPD und BSW./rot/DP/jha
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