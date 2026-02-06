Voith Paper Fabrics India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Voith Paper Fabrics India präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 18,64 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 18,24 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 496,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 20,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 411,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at