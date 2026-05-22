Voith Paper Fabrics India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Voith Paper Fabrics India stellte am 20.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,84 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,83 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Voith Paper Fabrics India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 532,5 Millionen INR im Vergleich zu 525,3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 94,36 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 90,87 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,05 Prozent auf 2,09 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at