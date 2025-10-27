Volati Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Volati Registered hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,800 SEK erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volati Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,92 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

