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26.10.2026 06:31:29
Volati Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Volati Registered hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,07 SEK. Ein Jahr zuvor waren 1,04 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,18 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,08 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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