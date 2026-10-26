Volati Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volati Registered hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,07 SEK. Ein Jahr zuvor waren 1,04 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,18 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,08 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at