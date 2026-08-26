PROOF Acquisition a Aktie
WKN DE: A3DE22 / ISIN: US74349W1045
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26.08.2026 15:12:22
Volato To Merge With Alignment Engine In $500 Mln Deal, Pre-market Shares Jump
(RTTNews) - Volato Group, Inc. (SOAR), a private aviation company, announced on Wednesday that it has agreed to merge with Alignment Engine, Inc., an AI infrastructure company, in a transaction valuing Alignment Engine at about $500 million.
The deal repositions Volato around advanced AI infrastructure, high-performance computing and data center development through Alignment Engine's powered industrial campus in Ohio.
The site currently has 154 megawatts of power available, with a near-term path to at least 480 MW, supporting GPU compute, AI training, inference and other workloads.
The merger is expected to close shortly after execution of the agreement. Volato said it will remain the publicly traded parent company.
In pre-market activity on the NYSE, shares of Volato were up 67.49 percent, changing hands at $0.2571, after closing Tuesday's regular session 2.25 percent lower.
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