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WKN DE: A2JEQU / ISIN: CA92865M1023

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Bilanz vorgelegt 15.05.2026 22:14:00

Volatus Aerospace-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang belastet die Bilanz

Volatus Aerospace-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang belastet die Bilanz

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt.

Im ersten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von Volatus Aerospace seitwärts entwickelt. Das EPS lag bei -0,01 US-Dollar nach -0,01 CAD im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Verlust je Aktie im Vorfeld auf -0,01 US-CAD geschätzt.

Der Umsatz verschlechterte sich daneben von 6,62 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum auf 5,71 Millionen US-Dollar im Berichtsquartal - das war weniger als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 6,07 Millionen CAD belaufen.

Die Aktie von Volatus Aerospace gab am Freitag in Kanada letztlich 5,71 Prozent auf 0,66 CAD nach.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Goinyk Production / Shutterstock.com,Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

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