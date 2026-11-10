Volatus Aerospace-Aktie: Quartalsumsatz knapp unter dem Konsens

Volatus Aerospace hat das Zahlenwerk für das vergangene Quartal veröffentlicht. So entwickelte sich die Finanzlage des kanadischen Drohnen- und Luftfahrtkonzerns bei Umsatz und Ergebnis je Aktie.

Bei der kanadischen Volatus Aerospace standen im am 30. September abgelaufenen dritten Quartal 2026 die Zeichen auf kontinuierlicher Ergebnisverbesserung. Unter dem Strich wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,01 CAD aus. Vorab hatten 5 Analysten den durchschnittlichen Fehlbetrag bei 0,007 CAD je Anteilsschein angesetzt, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 0,01 CAD je Aktie verzeichnet worden war.

Auf der Einnahmenseite verbuchte der Spezialist für Luftfahrtlösungen in den vergangenen drei Monaten Erlöse von 10,5 Millionen CAD. Damit schnitt das Unternehmen im Vergleich zu den Marktprognosen schlechter ab: 6 Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 10,6 Millionen CAD kalkuliert – was nahezu exakt dem Niveau des Vorjahresquartals (10,6 Millionen CAD) entsprochen hätte.

Da die Börse in Toronto bereits geschlossen ist, kann die Volatus Aerospace-Aktie noch nicht auf die vorgelegte Bilanz reagieren. Im Dienstagshandel waren noch tiefrote Vorzeichen zu sehen.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.at