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12.11.2026 06:31:28
Volatus Aerospace: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Volatus Aerospace äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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