Volatus Aerospace: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Volatus Aerospace veröffentlichte am 01.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at