02.12.2025 01:49:43
Volatus Aerospace Inc. Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Volatus Aerospace Inc. (FLT.V) released Loss for third quarter of -C$4.54 million
The company's bottom line totaled -C$4.54 million, or -C$0.01 per share. This compares with -C$5.49 million, or -C$0.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 60.3% to C$10.61 million from C$6.62 million last year.
Volatus Aerospace Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -C$4.54 Mln. vs. -C$5.49 Mln. last year. -EPS: -C$0.01 vs. -C$0.02 last year. -Revenue: C$10.61 Mln vs. C$6.62 Mln last year.
