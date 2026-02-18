Volcan Compania Minera: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volcan Compania Minera hat am 16.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 PEN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 PEN je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Volcan Compania Minera mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden PEN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden PEN erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,190 PEN beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,130 PEN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,27 Milliarden PEN – ein Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Volcan Compania Minera 3,62 Milliarden PEN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at