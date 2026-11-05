Volcan Compania Minera: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volcan Compania Minera hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 PEN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 PEN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,49 Milliarden PEN vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden PEN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at