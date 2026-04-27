Volcanic Gold Mines stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volcanic Gold Mines äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at