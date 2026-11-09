Volcon präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volcon veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber -0,960 USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at