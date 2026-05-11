Volcon stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Volcon ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Volcon die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,59 USD. Im Vorjahresquartal waren -7,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 68,92 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at