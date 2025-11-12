Volcon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Volcon stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,96 USD gegenüber -191,440 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Volcon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 81,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at