|
10.03.2026 10:29:41
Volks- und Raiffeisenbanken mit Rekordgewinn 2025
DOW JONES--Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken haben im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt. Die 646 Genossenschaftsbanken steigerten ihren Vorsteuergewinn um 10 Prozent auf rund 9,5 Milliarden Euro, wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich seiner Jahrespressekonferenz in Frankfurt mitteilte. Nach Steuern blieben laut vorläufigen Zahlen 2,3 Milliarden Euro übrig, über ein Viertel mehr als im Vorjahr.
Auf der Ertragsseite stieg der Zinsüberschuss um 5,1 Prozent auf 21,5 Milliarden Euro und damit auf den höchsten Stand seit fünf Jahren. Der Verband verwies auf einen deutlich geringeren Zinsaufwand. Der Provisionsüberschuss legte um 2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro zu.
Die Institute hatten gleichzeitig mit höheren Kosten zu kämpfen. So stieg der Verwaltungsaufwand unter anderem aufgrund höherer Personalaufwendungen um 2,9 Prozent. Die Aufwand-Ertrags-Relation verbesserte sich gleichwohl auf 62,1 von 63 Prozent im Vorjahr. Die Risikovorsorge lag bei stabilen 2,2 Milliarden Euro.
"Für das laufende Geschäftsjahr gibt es durchaus Anlass zum Optimismus", sagte BVR-Vorstandsmitglied Tanja Müller-Ziegler. "Wachstumschancen sehen wir weiterhin im Wohnungsbau und im Geschäft mit dem Mittelstand." Auch durch das Investitionspaket der Bundesregierung könnten sich zusätzliche Impulse ergeben.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 05:30 ET (09:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.