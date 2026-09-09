Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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09.09.2026 12:00:00
Volkswagen - ein Porträt des Konzerns in zehn Marken
Der Volkswagen-Konzern ist weit mehr als eine Marke. Insgesamt zehn Marken machen den Konzern aus, bilden seine Stärken und Schwächen abWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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