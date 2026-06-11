Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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11.06.2026 17:07:00
Volkswagen: Abbau von 28.000 Jobs bis 2030 vertraglich fixiert
Deutschlands größter Autobauer muss bis 2030 noch rund 7000 Mitarbeiter loswerden. Der Großteil des groß angelegten Stellenabbaus ist bereits vertraglich fixiert. Doch die letzten Prozente dürften die härtesten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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