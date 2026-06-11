Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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11.06.2026 17:07:00

Volkswagen: Abbau von 28.000 Jobs bis 2030 vertraglich fixiert

Deutschlands größter Autobauer muss bis 2030 noch rund 7000 Mitarbeiter loswerden. Der Großteil des groß angelegten Stellenabbaus ist bereits vertraglich fixiert. Doch die letzten Prozente dürften die härtesten werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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