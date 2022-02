Volkswagen: Bankhaus Metzler sieht 70 Prozent Potenzial!

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Volkswagen -Aktie hat sich in den letzten Tagen deutlich von ihren Tiefs gelöst. Die Serienproduktion des ID.5 wurde im Werk Zwickau gestartet. Zudem gibt es eine neue Kaufempfehlung vom Bankhaus Metzler.Volkswagen hat offiziell mit der Serienproduktion des ID.5 begonnen. Damit ist das Werk Zwickau vollständig auf die Produktion von E-Fahrzeugen umgestellt. Dabei hat VW angekündigt, dass die ID.5-Produktion in diesem Jahr 50.000 Einheiten erreichen wird, wie es im ersten Jahr mit der ID.3-Produktion der Fall war. Das Hauptaugenmerk wird VW jetzt auf das Hochfahren der Produktion der E-Modelle legen. Im Werk in Zwickau liegt die Kapazität bei knapp über 300.000 Einheiten pro Jahr.Nicht nur deshalb bleibt das Bankhaus Metzler für die Volkswagen-Aktie sehr optimistisch. In einem schwierigen Umfeld sei die Profitabilität von Volkswagen überraschend robust, schrieb Analyst Jürgen Pieper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Kursziel lautet 320 Euro.