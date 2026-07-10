Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 16:38:00
Volkswagen: Deutschland muss sich vom Mythos um den Autobauer verabschieden - Meinung
Für die Deutschen war Volkswagen immer »ihr« Unternehmen. Doch in der Krise kann der größte deutsche Autobauer nicht mehr jeder Erwartung gerecht werden. Und sollte es auch nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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