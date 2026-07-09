Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
09.07.2026 12:14:00
Volkswagen: IG Metall protestiert gegen Stellenabbau bei VW
Die IG Metall will den absehbaren Kahlschlag bei Volkswagen nicht ohne Weiteres hinnehmen. Mit bundesweiten Protesten an den Konzernstandorten wollen sie den Druck auf den Aufsichtsrat erhöhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!