Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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26.08.2026 19:38:00
Volkswagen: In Zwickau wächst die Angst vor der Werksschließung
Das VW-Werk in Zwickau sollte eigentlich die elektrische Zukunft des Autokonzerns einläuten. Nun droht die Schließung. Beim Besuch des Vorstandschefs Blume zeigt sich, wie tief die Angst der Beschäftigten sitzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
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|21.01.25
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|UBS AG
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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|Bernstein Research
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