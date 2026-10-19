Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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19.10.2026 11:19:00
Volkswagen: Interne Richtlinien sehen offenbar Gehaltsstopp bis 2030 vor
Volkswagen plant laut einem Zeitungsbericht eine weltweite Nullrunde für viele Beschäftigte. Der Konzern spricht von Spekulationen.
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