Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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06.04.2026 14:49:00
Volkswagen: Linken-Chef van Aken kritisiert Reisen mit VW-Privatjet-Flotte
Aus sechs Flugzeugen besteht Volkswagens Privatjet-Flotte. Die Linken kritisieren die Flugreisen der Manager angesichts des angekündigten Arbeitsplatzabbaus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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