Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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15.03.2026 13:02:00
Volkswagen: McKinsey soll angeblich Schließung fast aller deutschen Werke empfehlen
Von zehn Werken blieben nur zwei übrig. Laut »Bild« soll McKinsey VW die Schließung fast aller deutschen Autowerke vorschlagen. Der Betriebsrat nennt die Spekulationen »haltlos«. Doch andere Sparmaßnahmen dürften kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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