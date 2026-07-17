Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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17.07.2026 07:26:00
Volkswagen: Niedersachsen will Investor-Einstieg an VW-Standort Osnabrück absichern
Volkswagen verhandelt mit dem israelischen Rüstungskonzern Rafael über eine Beteiligung am Werk in Osnabrück. Doch das Emirat Katar hat als Anteilseigner Vorbehalte. Jetzt will das Land Niedersachsen helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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