Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 11:58:00
Volkswagen: Niedersachsens Wirtschaftsminister kritisiert Umgang mit VW-Beschäftigen
Volkswagen ringt um ein Sparprogramm, Niedersachsens Wirtschaftsminister Tonne verlangt schnelle Lösungen. Der Konzern veröffentlicht derweil Absatzzahlen für das vergangene Quartal. Sie machen wenig Hoffnung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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